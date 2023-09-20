***DENIZ* *DNZ* *DZGYO*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ******DNZ******DZGYO*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.09.2023 tarihli açıklamamız ilgili şirketler alanından bahse konu şirket kodu DZGYO seçilerek yeniden yayınlanmıştır.Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı kapsamında iştirakimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.558,49 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.558,49 adet payın Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürde yer alan kural seti kapsamında belirlenecek bedel ile Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.Pay devri ile DenizBank Finansal Hizmetler Grubu içinde organizasyonel yapının sadeleştirilerek her üç taraf için de verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. İşlem SPK II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğin 14. maddesi ç bendi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamındadır. İşleme ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruların olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak pay devri gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196393BIST