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***DENIZ* *DNZ* *DZGYO*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2023 12:35
***DENIZ* *DNZ* *DZGYO*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENIZ******DNZ******DZGYO*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     19.09.2023 tarihli açıklamamız ilgili şirketler alanından bahse konu şirket kodu DZGYO seçilerek yeniden yayınlanmıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarihli kararı kapsamında iştirakimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.558,49 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.558,49 adet payın Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürde yer alan kural seti  kapsamında belirlenecek bedel ile Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
Pay devri ile DenizBank Finansal Hizmetler Grubu içinde organizasyonel yapının sadeleştirilerek her üç taraf için de verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. İşlem SPK II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğin 14. maddesi ç bendi uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamındadır. İşleme ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruların olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak pay devri gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196393


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ARSAN 12,44 91.296.881 % 9,99  
UFUK 77,60 11.167.995 % 9,99  
TARKM 209,30 16.209.448 % 9,98  
IDEAS 65,55 37.109.541 % 9,98  
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Riyal 7,1863 7,2223 % 0,08  
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Altın Gr. 1.677 1.678 -0,01  
Cumhuriyet 11.308 11.479 -22,00  
Tam 11.074 11.144 -22,00  
Yarım 5.554 5.595 -11,00  
Çeyrek 2.768 2.798 -5,00  
Gümüş.Ons 23,24 23,26 0,04  
Gümüş Gr. 20,19 20,22 0,05  
B. Petrol 93,24 93,24 -1,10  
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