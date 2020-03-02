***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.154 2.154Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı20.000 20.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000 2.154 22.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERGARANTİ VE KEFALETLERTeminat MektuplarıDiğer Teminat Mektupları1 0TAAHHÜTLERCayılamaz TaahhütlerDiğer Cayılamaz TaahhütlerCayılabilir TaahhütlerDiğer Cayılabilir TaahhütlerTÜREV FİNANSAL ARAÇLARAlım Satım Amaçlı İşlemlerDiğerEMANET VE REHİNLİ KIYMETLEREMANET KIYMETLERDiğer Emanet KıymetlerREHİNLİ KIYMETLERDiğer Rehinli KıymetlerKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMISunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.961Alınan Faizler2.859Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-130Ödenen Vergiler-584Diğer5 -184Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.032Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5 -6.195Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)163Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.071YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-15.868Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-132Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6 -15.736FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit20.000İhraç Edilen Sermaye Araçları20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)61Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarDönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 61Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.154DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)61 61Nakit ve Nakit Benzerleri61 61Bankalar1 61 61Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal VarlıklarİTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 15.978 15.978Krediler0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 15.978 15.978Diğer Finansal Varlıklar5 15.978 15.978SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0Satış Amaçlı0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0İştirakler (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 79 79MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 53 53Diğer53 53YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER (Net)13 6.195 6.195VARLIKLAR TOPLAMI22.366 22.366YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0Bonolar0 0FONLAR0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0KARŞILIKLAR0 0Diğer Karşılıklar0 0CARİ VERGİ BORCU10 142 142ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER13 70 70ÖZKAYNAKLAR15 22.154 22.154Ödenmiş Sermaye20.000 20.000Kar veya Zarar2.154 2.154Dönem Net Kâr veya Zararı2.154 2.154YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.366 22.366Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 3.101Bankalardan Alınan Faizler16Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.085İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.085FAİZ GİDERLERİ (-)2 0Diğer Faiz GiderleriNET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.101NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12 -6Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6Diğer-6TEMETTÜ GELİRLERİ3 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -2Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 0FAALİYET BRÜT KÂRI3.093BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 0DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)7 -200DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -138NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.755BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 2.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -601Cari Vergi Karşılığı-601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 2.154DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 2.154Grubun Karı (Zararı)2.154Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823587BIST