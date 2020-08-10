***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 -56 -56 244 4.631 549 25.368TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-22 -22Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-22 -22Yeni Bakiye20.000 -56 -56 244 4.609 549 25.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35 -35 -5.538 -5.573Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.000 20.000Kar Dağıtımı26 523 -549Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 523 -549Dönem Sonu Bakiyeler40.000 -91 -91 270 5.132 -5.538 39.973Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 -76 -76 270 5.132 -4.792 40.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler14 14Hataların Düzeltilmesinin Etkisi14 14Yeni Bakiye40.000 -76 -76 270 5.146 -4.792 40.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48 -48 1.578 1.530Yedeklere Aktarılan Tutarlar108 -4.900 4.792Dönem Sonu Bakiyeler40.000 -124 -124 378 246 1.578 42.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.322 11.322 8.086 8.086GARANTİ VE KEFALETLER11.322 11.322 8.086 8.086Teminat Mektupları1 11.322 11.322 8.086 8.086Diğer Teminat Mektupları11.322 11.322 8.086 8.086TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI11.322 11.322 8.086 8.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.131 1.954Alınan Faizler17.093 19.879Ödenen Faizler-5.807 -11.368Alınan Ücret ve Komisyonlar-159Elde Edilen Diğer Kazançlar159 533Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.349 -1.603Ödenen Vergiler-208Diğer5 -3.598 -5.487Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.657 -15.102Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-20.192Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.112 -2.820Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5 -222 608Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 7.169Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5 -323 133Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.474 -13.148YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları147 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller147 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.059 13.830Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.214 -6.170Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.273 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)562 682Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar624 282Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 1.186 964Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.578 -5.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-48 -35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48 -35Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-61 -44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13 9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.530 -5.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.186 1.186 624 624Nakit ve Nakit Benzerleri1.186 1.186 624 624Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 0 0 0 0Bankalar3 1.186 1.186 624 624İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 113.842 0 113.842 115.472 115.472Krediler132.188 132.188 131.076 131.076Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.346 -18.346 -15.604 -15.604SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 437 437 530 530Satış Amaçlı437 437 530 530ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 343 343 419 419MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 233 233 304 304Diğer233 233 304 304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI17 0 0 32 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 0 0 42 42DİĞER AKTİFLER (Net)18 491 491 102 102VARLIKLAR TOPLAMI116.532 0 116.532 117.525 117.525YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 63.866 63.866 61.886 61.886PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 9.148 9.148 13.421 13.421Bonolar9.148 9.148 13.421 13.421FONLAR0 0 0 0Diğer0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR8 683 683 564 564Çalışan Hakları Karşılığı217 217 176 176Diğer Karşılıklar466 466 388 388CARİ VERGİ BORCU9 307 307 466 466ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 450 450 654 654ÖZKAYNAKLAR12 42.078 42.078 40.534 40.534Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-124 -124 -76 -76Kar Yedekleri624 624 5.402 5.402Yasal Yedekler378 378 270 270Olağanüstü Yedekler246 246 5.132 5.132Kar veya Zarar1.578 1.578 -4.792 -4.792Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı1.578 1.578 -4.792 -4.792YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI116.532 116.532 117.525 117.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 17.093 19.881Kredilerden Alınan Faizler17.066 19.722Bankalardan Alınan Faizler25 159Diğer Faiz GelirleriFAİZ GİDERLERİ (-)2 -5.573 -12.538Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4.365 -7.514İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.208 -5.024NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.520 7.343NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12 -159 -106Alınan Ücret ve Komisyonlar0 -1Diğer-1Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-159 -105Gayri Nakdi Kredilere-111 -70Diğer-48 -35TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-2 -2Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2 -2DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 159 283FAALİYET BRÜT KÂRI11.518 7.518BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -2.742 -5.387DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)6 -3.505 -3.294DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.644 -3.926NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.627 -5.089BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7 1.627 -5.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -49 -249Cari Vergi Karşılığı-186Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-49 -63SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 1.578 -5.338DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 1.578 -5.338Grubun Karı (Zararı)1.578 -5.338Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867752BIST