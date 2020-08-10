***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.08.2020 23:31
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -56 -56 244 4.631 549 25.368
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
20.000 -56 -56 244 4.609 549 25.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35 -35 -5.538 -5.573
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.000 20.000
Kar Dağıtımı
26 523 -549
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 523 -549
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 -91 -91 270 5.132 -5.538 39.973
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 -76 -76 270 5.132 -4.792 40.534
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
14 14
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
14 14
Yeni Bakiye
40.000 -76 -76 270 5.146 -4.792 40.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48 -48 1.578 1.530
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
108 -4.900 4.792
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 -124 -124 378 246 1.578 42.078
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.322 11.322 8.086 8.086
GARANTİ VE KEFALETLER
11.322 11.322 8.086 8.086
Teminat Mektupları
1 11.322 11.322 8.086 8.086
Diğer Teminat Mektupları
11.322 11.322 8.086 8.086
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.322 11.322 8.086 8.086
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.131 1.954
Alınan Faizler
17.093 19.879
Ödenen Faizler
-5.807 -11.368
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-159
Elde Edilen Diğer Kazançlar
159 533
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.349 -1.603
Ödenen Vergiler
-208
Diğer
5 -3.598 -5.487
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.657 -15.102
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.192
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.112 -2.820
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
5 -222 608
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 7.169
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5 -323 133
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.474 -13.148
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
147 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
147 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.059 13.830
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.214 -6.170
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.273 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
562 682
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
624 282
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.186 964
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.578 -5.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-48 -35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48 -35
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-61 -44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.530 -5.373
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.186 1.186 624 624
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.186 1.186 624 624
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 0 0 0 0
Bankalar
3 1.186 1.186 624 624
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 113.842 0 113.842 115.472 115.472
Krediler
132.188 132.188 131.076 131.076
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.346 -18.346 -15.604 -15.604
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 437 437 530 530
Satış Amaçlı
437 437 530 530
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 343 343 419 419
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 233 233 304 304
Diğer
233 233 304 304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
17 0 0 32 32
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 42 42
DİĞER AKTİFLER (Net)
18 491 491 102 102
VARLIKLAR TOPLAMI
116.532 0 116.532 117.525 117.525
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 63.866 63.866 61.886 61.886
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 9.148 9.148 13.421 13.421
Bonolar
9.148 9.148 13.421 13.421
FONLAR
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
8 683 683 564 564
Çalışan Hakları Karşılığı
217 217 176 176
Diğer Karşılıklar
466 466 388 388
CARİ VERGİ BORCU
9 307 307 466 466
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 450 450 654 654
ÖZKAYNAKLAR
12 42.078 42.078 40.534 40.534
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-124 -124 -76 -76
Kar Yedekleri
624 624 5.402 5.402
Yasal Yedekler
378 378 270 270
Olağanüstü Yedekler
246 246 5.132 5.132
Kar veya Zarar
1.578 1.578 -4.792 -4.792
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.578 1.578 -4.792 -4.792
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
116.532 116.532 117.525 117.525
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 17.093 19.881
Kredilerden Alınan Faizler
17.066 19.722
Bankalardan Alınan Faizler
25 159
Diğer Faiz Gelirleri
2
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -5.573 -12.538
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.365 -7.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.208 -5.024
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.520 7.343
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -159 -106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 -1
Diğer
-1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-159 -105
Gayri Nakdi Kredilere
-111 -70
Diğer
-48 -35
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
-2 -2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2 -2
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 159 283
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.518 7.518
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -2.742 -5.387
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
6 -3.505 -3.294
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.644 -3.926
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.627 -5.089
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7 1.627 -5.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -49 -249
Cari Vergi Karşılığı
-186
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-49 -63
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 1.578 -5.338
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 1.578 -5.338
Grubun Karı (Zararı)
1.578 -5.338
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867752
BIST