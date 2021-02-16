***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20.000 -56 244 4.631 549 25.368TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-22 -22Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-22 -22Yeni Bakiye20.000 -56 244 4.609 549 25.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20 -4.792 -4.812Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.000 20.000Kar Dağıtımı26 523 -549 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar26 523 -549 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.534Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.534TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler14Hataların Düzeltilmesinin Etkisi14Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye40.000 -76 270 5.132 -4.792 40.548Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-64 6.169 6.105Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14 14Kar Dağıtımı108 -4.900 4.792 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar108 -4.900 4.792 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler40.000 -140 378 246 6.169 46.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.377 11.377 8.086 8.086GARANTİ VE KEFALETLER11.377 11.377 8.086 8.086Teminat Mektupları1 11.377 11.377 8.086 8.086Diğer Teminat Mektupları11.377 11.377 8.086 8.086TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI11.377 11.377 8.086 8.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.259 2.972Alınan Faizler3.240 3.651Ödenen Faizler-10.721 -14.555Alınan Ücret ve KomisyonlarElde Edilen Diğer Kazançlar400 679Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar35.512 35.226Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.255 -5.476Ödenen Vergiler-63 -298Diğer5 -14.854 -16.255Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.689 -1.368Kredilerdeki Net (Artış) Azalış2.169 4.771Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5 549 845Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.213 -6.065Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)59Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5 -301 -919Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.948 1.604YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-180 -146Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-180 -143Diğer-3FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-13.578 -1.116Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.056 44.314Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.634 -65.430İhraç Edilen Sermaye Araçları0 20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)190 342Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar624 282Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1 814 624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.169 -4.792DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-64 -20Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64 -20Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-82 -25Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 5Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.105 -4.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)814 814 624 624Nakit ve Nakit Benzerleri814 814 624 624Nakit Değerler ve Merkez Bankası0 0 0 0Bankalar3 814 814 624 624İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 112.986 0 112.986 115.472 115.472Krediler131.911 131.911 131.076 131.076İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar5 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.925 -18.925 -15.604 -15.604SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)500 500 530 530Satış Amaçlı16 500 500 530 530ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 235 235 419 419MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 297 297 304 304Diğer297 297 304 304YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI17 0 0 32 32ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 0 0 42 42DİĞER AKTİFLER (Net)18 28 28 102 102VARLIKLAR TOPLAMI114.860 0 114.860 117.525 117.525YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER3 65.942 65.942 61.886 61.886PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 0 0 13.421 13.421Bonolar0 0 13.421 13.421FONLAR0 0 0 0Diğer0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)0 0 0 0KARŞILIKLAR8 1.284 1.284 564 564Çalışan Hakları Karşılığı384 384 176 176Diğer Karşılıklar900 900 388 388CARİ VERGİ BORCU9 414 414 466 466ERTELENMİŞ VERGİ BORCU59 59 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 508 508 654 654ÖZKAYNAKLAR12 46.653 46.653 40.534 40.534Ödenmiş Sermaye40.000 40.000 40.000 40.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-140 -140 -76 -76Kar Yedekleri624 624 5.402 5.402Yasal Yedekler378 378 270 270Olağanüstü Yedekler246 246 5.132 5.132Kar veya Zarar6.169 6.169 -4.792 -4.792Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı6.169 6.169 -4.792 -4.792YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI114.860 114.860 117.525 117.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 35.633 38.877Kredilerden Alınan Faizler35.512 38.647Bankalardan Alınan Faizler105 230Diğer Faiz Gelirleri16FAİZ GİDERLERİ (-)2 -11.038 -20.658Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-9.398 -14.238İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.640 -6.415Diğer Faiz Giderleri-5NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ24.595 18.219NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ11 -343 -258Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-343 -258Gayri Nakdi Kredilere-286 -188Diğer-57 -70TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-4 -3Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4 -3DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 400 679FAALİYET BRÜT KÂRI24.648 18.637BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -3.321 -8.192DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)6 -6.915 -6.546DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -8.131 -8.052NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.281 -4.153BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7 6.281 -4.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -112 -639Cari Vergi Karşılığı-601Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-112 -38SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 6.169 -4.792DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10 6.169 -4.792Grubun Karı (Zararı)6.169 -4.792Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910124BIST