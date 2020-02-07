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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.02.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/02/2020
Saati
11:30
Adresi
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.?NİN 2020 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan ?Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge? kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 5. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

07.02.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve Ekleri.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817660


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Altın Gr. 305 305 3,76  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,72 17,77 -0,07  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 54,36 54,36 -0,57  
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