***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih07/02/2020Saati11:30AdresiEsentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündemDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.?NİN 2020 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan ?Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge? kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun (DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi. 5. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar07.02.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve Ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817660BIST