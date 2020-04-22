***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.04.2020 15:07
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
25/03/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
25.03.2020 Tarihinde "25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
25.03.2020 Tarihinde "25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
22/04/2020
Açıklamalar
Şirketimiz 25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurulu 22.04.2020 tarihinde tescil olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839812
BIST
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|KENT
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|6.252.788
|% 10,00
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|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
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|OZRDN
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|EUYO
|1,62
|19.795.269
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|CEOEM
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|ATAGY
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|SASA
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|632.504.534
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|ECILC
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|574.277.918
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|SOKM
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|493.504.126
|% 9,93
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|THYAO
|10,40
|410.914.467
|% -0,29
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|DOHOL
|1,80
|302.856.451
|% 4,65
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|GSRAY
|2,60
|384.977.476
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,01
|267.874.320
|% 1,01
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|KARSN
|1,58
|206.753.009
|% 4,64
|
|ECILC
|4,70
|574.277.918
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5984
|8,6416
|% 0,58
|
|Frank
|7,1805
|7,2237
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|22,88
|
|Altın Gr.
|384
|384
|5,77
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.523
|38,90
|
|Tam
|2.528
|2.588
|39,90
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|19,40
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|Çeyrek
|618
|632
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
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|B. Petrol
|20,92
|20,92
|1,59
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