***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih25/03/2020Saati14:00AdresiEsentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündem25.03.2020 Tarihinde "25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular25.03.2020 Tarihinde "25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi22/04/2020AçıklamalarŞirketimiz 25.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurulu 22.04.2020 tarihinde tescil olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839812BIST