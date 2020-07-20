***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih20/07/2020Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 13081712014 T.C. kimlik nolu, İslambey Mh. Mehmetaliağa Sk. Tokol Apt N63/9 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden Kemal BAYRAMOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla imza yetkisi verilmesi. 4. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve Ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860558BIST