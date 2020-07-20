***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.07.2020 18:03
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
20/07/2020
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 13081712014 T.C. kimlik nolu, İslambey Mh. Mehmetaliağa Sk. Tokol Apt N63/9 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden Kemal BAYRAMOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ve 07.05.2019 tarih ve 1 sayılı iç yönerge çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla imza yetkisi verilmesi. 4. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve Ekleri.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860558
BIST
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|Önceki Kapanış
|: 399,12
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401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
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|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
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|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6535
|8,6969
|% 0,73
|
|Frank
|7,2670
|7,3108
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,73
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,60
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,30
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,90
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,36
|0,10
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|0,14
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