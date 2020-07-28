***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/07/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih20/07/2020Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündem20.07.2020 Tarihinde "20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular20.07.2020 Tarihinde "20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.uştur.Genel Kurul Tescil Tarihi27/07/2020AçıklamalarŞirketimiz 20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu 27.07.2020 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862369BIST