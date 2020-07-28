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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

28.07.2020 13:42
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
20/07/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
20/07/2020
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
20.07.2020 Tarihinde "20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
20.07.2020 Tarihinde "20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.uştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/07/2020
Açıklamalar

Şirketimiz 20.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu 27.07.2020 tarihinde tescil olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862369


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Riyal 1,8411 1,8503 % 0,82  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 -12,99  
Altın Gr. 430 430 0,89  
Cumhuriyet 2.815 2.849 22,60  
Tam 2.899 2.930 23,30  
Yarım 1.407 1.430 11,40  
Çeyrek 706 716 5,70  
Gümüş.Ons 23,45 23,50 -1,12  
Gümüş Gr. 5,27 5,29 -0,15  
B. Petrol 43,86 43,86 -0,04  
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