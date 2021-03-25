***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2021 15:54
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
25/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait 2020 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi. 4. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 5. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2020 dönemi kar / zararı hakkında karar alınması. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 7. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge" kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınması. 9. Yönetim kurulu üye sayısının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Şule Betül AKYÜREK'in istifasının kabülü. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 12. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920473
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.359
18:058,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1215
|Açılış
|: 7,9900
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|Önceki Kapanış
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8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
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|Açılış
|: 9,4300
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|Önceki Kapanış
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9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,99
En Yüksek
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|: 1,71%
|| 7,52
|Açılış
|: 447,99
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0571
|8,0610
|% 1,53
|
|Euro
|9,5057
|9,5274
|% 1,84
|
|Sterlin
|11,0650
|11,1205
|% 1,86
|
|Frank
|8,5226
|8,5739
|% 1,40
|
|Riyal
|2,1368
|2,1475
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|7,07
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,52
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
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|B. Petrol
|64,53
|64,53
|2,58
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Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194