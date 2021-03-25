***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih25/03/2021Saati14:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait 2020 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması ve müzakeresi. 4. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 5. Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2020 dönemi kar / zararı hakkında karar alınması. 6. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerisi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 7. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkındaki Genelge" kapsamındaki denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi. 8. Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda karar alınması. 9. Yönetim kurulu üye sayısının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Şule Betül AKYÜREK'in istifasının kabülü. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 12. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920473BIST