***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih25/03/2021Saati14:00AdresiEsentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbulGündem25.03.2021 Tarihinde "25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular25.03.2021 Tarihinde "25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi12/04/2021AçıklamalarŞirketimiz 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurulu 12.04.2021 tarihinde tescil olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926744BIST