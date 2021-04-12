***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
12.04.2021 16:45
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
25/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han N121 Kat:4 N5 Şişli - İstanbul
Gündem
25.03.2021 Tarihinde "25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
25.03.2021 Tarihinde "25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul" adı altında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
12/04/2021
Açıklamalar
Şirketimiz 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurulu 12.04.2021 tarihinde tescil olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926744
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|: 1.380
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|: 454,05
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458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
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|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
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|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1239
|8,1268
|% -0,28
|
|Euro
|9,7113
|9,7223
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1326
|11,1884
|% -0,31
|
|Frank
|8,7845
|8,8374
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1587
|2,1695
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|13,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,12
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,56
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
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