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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.04.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 46.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
01.04.2019 tarih 6 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 46.000.000 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'na kadar vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834326


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Riyal 1,7552 1,7640 % -1,20  
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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 3,09 3,09 0,08  
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