***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 46.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar01.04.2019 tarih 6 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 46.000.000 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'na kadar vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834326BIST