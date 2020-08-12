***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.08.2020 15:10
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç limiti iptaline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 46.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
12.08.2020 tarih 12 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.05.2020 tarih ve 30/627 sayılı kararı ile vermiş olduğu şartlı ihraç limitinin iptali için gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868325
BIST
15:031.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
15:037,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1113
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
15:038,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1333
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
15:03452,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 9,67
|Açılış
|: 452,46
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler15:03
|FADE
|3,85
|18.133.666
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.381.563
|% 9,98
|
|BRYAT
|93,75
|6.656.937
|% 9,97
|
|NIBAS
|19,89
|11.077.100
|% 9,95
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.163.205
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,86
|1.689.212.722
|% 2,15
|
|GARAN
|7,12
|1.229.994.052
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,06
|975.015.455
|% -0,48
|
|ASELS
|17,78
|802.444.639
|% -1,77
|
|AKBNK
|5,07
|672.200.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|975.015.455
|% -0,48
|
|ODAS
|2,43
|432.746.708
|% 2,53
|
|GARAN
|7,12
|1.229.994.052
|% 0,99
|
|THYAO
|11,86
|1.689.212.722
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,07
|672.200.415
|% 0,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3085
|7,3159
|% 1,54
|
|Euro
|8,6045
|8,6160
|% 1,57
|
|Sterlin
|9,4872
|9,5347
|% 1,24
|
|Frank
|7,9692
|8,0172
|% 1,83
|
|Riyal
|1,9439
|1,9536
|% 1,50
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|20,32
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,40
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-8,00
|
|Tam
|3.000
|3.078
|-5,48
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-2,65
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|0,68
|