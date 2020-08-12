***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç limiti iptaline ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 46.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar12.08.2020 tarih 12 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.05.2020 tarih ve 30/627 sayılı kararı ile vermiş olduğu şartlı ihraç limitinin iptali için gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868325BIST