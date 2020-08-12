***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.08.2020 15:11
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 46.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
12.08.2020 tarih 12 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 46.000.000 TL (Kırkaltımilyon Türk Lirası)'na kadar vadesi en fazla 3 (üç) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868326
BIST
14:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
14:597,3150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1104
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
14:598,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1298
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
14:59453,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 10,45
|Açılış
|: 453,24
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler14:59
|FADE
|3,85
|18.133.666
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.381.563
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|11.049.234
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.159.754
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,82
|1.681.309.147
|% 1,81
|
|GARAN
|7,13
|1.221.008.728
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,06
|974.702.968
|% -0,48
|
|ASELS
|17,76
|796.209.841
|% -1,88
|
|AKBNK
|5,07
|662.625.938
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|974.702.968
|% -0,48
|
|ODAS
|2,42
|432.434.318
|% 2,11
|
|GARAN
|7,13
|1.221.008.728
|% 1,13
|
|THYAO
|11,82
|1.681.309.147
|% 1,81
|
|AKBNK
|5,07
|662.625.938
|% 0,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3090
|7,3150
|% 1,53
|
|Euro
|8,6034
|8,6125
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,4936
|9,5412
|% 1,30
|
|Frank
|7,9721
|8,0202
|% 1,87
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% 1,54
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|20,32
|
|Altın Gr.
|454
|454
|11,40
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-8,00
|
|Tam
|3.000
|3.078
|-5,48
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-2,65
|
|Çeyrek
|727
|744
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|0,68
|