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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 6. kupon ve ana para ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 36.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDVYA22011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018



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113.850
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 228.969.619 % 19,98  
HATEK 10,12 42.275.928 % 19,91  
ALCAR 64,00 24.365.515 % 15,73  
BURCE 7,07 3.744.728 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.107.514 % 14,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9293 7,9691 % 0,63  
Frank 6,2404 6,2780 % 0,28  
Riyal 1,6276 1,6357 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 -8,02  
Altın Gr. 325 325 -1,12  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,36 18,41 -0,26  
Gümüş Gr. 3,61 3,62 -0,05  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,32  
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