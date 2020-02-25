***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2020 16:21
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 6. kupon ve ana para ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 36.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDVYA22011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018
17:42114.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,54
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:426,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:426,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:42325,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,12
|Açılış
|: 325,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.969.619
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.275.928
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,00
|24.365.515
|% 15,73
|
|BURCE
|7,07
|3.744.728
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.107.514
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,48
|4.956.611
|% -6,47
|
|JANTS
|60,65
|9.470.758
|% -6,40
|
|THYAO
|13,62
|3.193.728.836
|% -1,73
|
|ASELS
|29,22
|1.350.428.000
|% 2,10
|
|KARSN
|2,00
|645.818.019
|% 7,53
|
|KRDMD
|2,83
|633.806.583
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|435.713.994
|% 0,92
|
|KARSN
|2,00
|645.818.019
|% 7,53
|
|THYAO
|13,62
|3.193.728.836
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,83
|633.806.583
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|254.430.454
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|435.713.994
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9293
|7,9691
|% 0,63
|
|Frank
|6,2404
|6,2780
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6276
|1,6357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,02
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,32
|