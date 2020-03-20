***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYA62014 ISIN kodlu bonoların 3. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 46.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.06.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYA62014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,7622 27,123 30,0116 338.109,99 Evet2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,5935 22,4355 24,3966 279.674,96 Evet3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 4,8694 19,5312 21,0103 243.469,95 Evet4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 4,7678 19,1235 20,5406Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerDeren Varlık Yönetim A.Ş.'den kolaylaştırılmış birleşme yolu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ye devir olan 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların 3.kupon ödeme işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup,ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831019BIST