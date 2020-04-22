***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2020 15:06
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDVYAE2013 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 3.Kupon Faiz Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Y
17:5398.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 786,08
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:537,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0013
En Düşük
6,9571
17:537,5771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:53384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,29
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.908.477
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.280.455
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.252.788
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,62
|19.795.269
|% -7,43
|
|CEOEM
|3,29
|29.393.030
|% -6,00
|
|ATAGY
|3,84
|19.195.289
|% -5,19
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|BLCYT
|6,93
|1.022.670
|% -4,68
|
|GARAN
|8,10
|976.605.952
|% -0,98
|
|SASA
|8,82
|632.504.534
|% 6,14
|
|ECILC
|4,70
|574.277.918
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.504.126
|% 9,93
|
|THYAO
|10,40
|410.914.467
|% -0,29
|
|DOHOL
|1,80
|302.856.451
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,60
|384.977.476
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,01
|267.874.320
|% 1,01
|
|KARSN
|1,58
|206.753.009
|% 4,64
|
|ECILC
|4,70
|574.277.918
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5984
|8,6416
|% 0,58
|
|Frank
|7,1805
|7,2237
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
|
Seans Raporu
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