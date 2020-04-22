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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYAE2013 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 3.Kupon Faiz Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Y



uzmanpara Gündemi
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Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
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97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 78,65 60.908.477 % 10,00  
LINK 31,24 18.280.455 % 10,00  
KENT 212,30 6.252.788 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 154.844 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5984 8,6416 % 0,58  
Frank 7,1805 7,2237 % 0,21  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 19,91  
Altın Gr. 385 385 6,53  
Cumhuriyet 2.468 2.528 44,10  
Tam 2.533 2.594 45,20  
Yarım 1.234 1.266 22,00  
Çeyrek 619 633 11,00  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,39 0,05  
B. Petrol 20,62 20,62 1,29  
Seans Raporu
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