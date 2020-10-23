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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2020 14:27
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDVYAE2013 Isın kodlu bonoların 4.kupon ve ana para ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDVYAE2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,7658 19,1157 20,5316 428.922 Evet
2 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 3,5481 14,2313 15,0097 319.327 Evet
3 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 3,3583 13,47 14,1665 302.247 Evet
4 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 3,0915 12,4 12,9892 278.235 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 9.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 4.kupon faiz ve ana para ödeme işlemleri 23.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883270


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 9,24 210.598.466 % 10,00  
SANFM 12,10 13.659.930 % 10,00  
KONYA 832,40 225.216.103 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
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