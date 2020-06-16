***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2020 11:39
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul 0212 988 11 92 0850 224 10 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851344
BIST
12:59111.244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.688,13
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.259
En Düşük
110.706
12:596,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8418
En Düşük
6,7909
12:597,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:59380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,95
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|72.431.375
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|6.928.783
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.594.508
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|20.404.638
|% 9,98
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.348.129
|% -6,24
|
|ASELS
|32,48
|582.277.228
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,38
|569.774.102
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,97
|465.012.737
|% 3,14
|
|GARAN
|8,20
|428.512.768
|% 1,74
|
|KARSN
|2,41
|404.193.682
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,97
|465.012.737
|% 3,14
|
|KARSN
|2,41
|404.193.682
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,38
|569.774.102
|% 2,74
|
|ODAS
|2,15
|333.739.237
|% 5,39
|
|IHLGM
|1,62
|223.160.522
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6277
|8,6710
|% 0,63
|
|Frank
|7,1886
|7,2319
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8173
|1,8264
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|4,74
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.487
|4,10
|
|Tam
|2.539
|2.556
|4,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|