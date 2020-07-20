***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.07.2020 18:03
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Bulunmamaktadır
FUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
MEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860559
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,31
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6514
|8,6948
|% 0,70
|
|Frank
|7,2672
|7,3110
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,78
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,60
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,90
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,36
|0,10
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,16
|