***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür BulunmamaktadırFUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü BulunmamaktadırMEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860559BIST