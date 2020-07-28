***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2020 13:40
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CAN GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZAFER CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞULE BETÜL AKYÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KEMAL BAYRAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Bulunmamaktadır
FUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
MEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
ALP ORAN Tahsilat Koordinatörü Finans Sektörü Profesyoneli Tahsilat Koordinatörü Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862366
BIST