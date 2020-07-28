***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCAN GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZAFER CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞULE BETÜL AKYÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKEMAL BAYRAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür BulunmamaktadırFUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü BulunmamaktadırMEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü BulunmamaktadırALP ORAN Tahsilat Koordinatörü Finans Sektörü Profesyoneli Tahsilat Koordinatörü Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862366BIST