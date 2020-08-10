***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 23:32
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ekte pdf formatında bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867754
BIST
12:451.100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 24,75
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:457,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0898
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:458,5529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0628
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:45464,36
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -14,09
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:45
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|175.865.711
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|60.299.008
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.830.132
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|ASELS
|18,47
|902.929.432
|% 2,44
|
|THYAO
|11,44
|830.755.523
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,02
|673.674.572
|% 2,02
|
|GARAN
|6,82
|588.410.404
|% 3,81
|
|SISE
|6,17
|525.963.410
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,02
|673.674.572
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|256.265.122
|% 3,92
|
|GARAN
|6,82
|588.410.404
|% 3,81
|
|SISE
|6,17
|525.963.410
|% 3,70
|
|THYAO
|11,44
|830.755.523
|% 8,33
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2428
|7,2479
|% -1,22
|
|Euro
|8,5346
|8,5529
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4447
|9,4920
|% -1,25
|
|Frank
|7,8846
|7,9321
|% -1,21
|
|Riyal
|1,9236
|1,9332
|% -1,40
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,03
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-119,32
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-57,72
|
|Çeyrek
|747
|764
|-28,86
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|