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***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

10.08.2020 23:32
GÜNCEL HABERLER



***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk beyanımız ekte pdf formatında bulunmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867754


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,86 439.196 % 16,97  
MEGAP 3,86 439.196 % 16,97  
IZTAR 4,84 656.938 % 10,00  
HALKS 3,41 45.854 % 10,00  
KENT 1.720,60 313.149 % 10,00  
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Dolar 7,2428 7,2479 % -1,22  
Euro 8,5346 8,5529 % -0,73  
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Riyal 1,9236 1,9332 % -1,40  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.995 -33,03  
Altın Gr. 464 464 -14,15  
Cumhuriyet 3.097 3.144 -119,00  
Tam 3.080 3.159 -119,32  
Yarım 1.489 1.528 -57,72  
Çeyrek 747 764 -28,86  
Gümüş.Ons 28,27 28,31 -0,84  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,26  
B. Petrol 45,36 45,36 0,37  
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