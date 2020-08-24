***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.08.2020 18:11
***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DERAS payında 25/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, "kredili işlem yasağı", "brüt takas uygulaması" ile "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
DERAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 24/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870923
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
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1.118
En Düşük
1.106
18:057,3724
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465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3724
|% 0,49
|
|Euro
|8,6980
|8,7102
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6163
|9,6645
|% 0,43
|
|Frank
|8,0676
|8,1162
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9613
|1,9712
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-8,94
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,48
|