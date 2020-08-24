***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DERAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DERAS payında 25/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, "kredili işlem yasağı", "brüt takas uygulaması" ile "emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.DERAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 24/11/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870923BIST