***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
19.03.2021 16:51
***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Derluks Yatırım Holding'in 15.03.2020 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918180) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 maddesi gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DERLUKS YATIRIM HOLDING XUMAL XUSIN 22/03/2021
DERLUKS YATIRIM HOLDING XHOLD XTEKS 22/03/2021
DERLUKS YATIRIM HOLDING XKOBI 22/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919374
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0962
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1273
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,31
|Açılış
|: 404,43
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SOKM
|13,69
|321.885.449
|% 2,09
|
|PGSUS
|81,50
|240.069.679
|% -2,57
|
|TMSN
|23,08
|212.313.011
|% -3,75
|
|AKBNK
|5,92
|466.138.753
|% -2,95
|
|AFYON
|4,52
|48.200.808
|% -1,09
|
|AKENR
|1,89
|15.934.759
|% -1,05
|
|AKGRT
|9,08
|37.326.501
|% -1,94
|
|AGYO
|3,53
|12.021.930
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2195
|7,2264
|% -1,31
|
|Euro
|8,5979
|8,6111
|% -1,46
|
|Sterlin
|9,9996
|10,0497
|% -1,65
|
|Frank
|7,7392
|7,7858
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9212
|1,9309
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|3,06
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem