***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
31.03.2021 11:01
***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [DERAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eski Bülten Adı
DERLUKS YATIRIM
Yeni Bülten Adı
DERLUKS YATIRIM
Eski Kod
DERAS
Yeni Kod
DERHL
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/04/2021
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan "DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin mevcut "DERAS" işlem kodu 01/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DERHL" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922072
BIST
11:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:218,3212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2962
11:219,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7349
11:21451,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 451,79
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ALCAR
|412,60
|29.177.759
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.611.495
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.222.554
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.250.030
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|689.587.346
|% 0,00
|
|SASA
|46,26
|301.945.794
|% 4,05
|
|KOZAL
|117,40
|242.851.693
|% 1,91
|
|FROTO
|194,40
|224.986.720
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,08
|219.594.045
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|126.238.844
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|689.587.346
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|86.947.696
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.732.169
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,08
|219.594.045
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3191
|8,3212
|% -0,03
|
|Euro
|9,8062
|9,8255
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4431
|11,5005
|% 0,26
|
|Frank
|8,8249
|8,8781
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2182
|2,2293
|% 0,16
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,57
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,24
|