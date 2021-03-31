***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [DERAS]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıDERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıDERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Eski Bülten AdıDERLUKS YATIRIMYeni Bülten AdıDERLUKS YATIRIMEski KodDERASYeni KodDERHLKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/04/2021AçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan "DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin mevcut "DERAS" işlem kodu 01/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DERHL" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922072BIST