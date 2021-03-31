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***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

31.03.2021 11:01



***DERAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [DERAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Eski Bülten Adı
DERLUKS YATIRIM
Yeni Bülten Adı
DERLUKS YATIRIM
Eski Kod
DERAS
Yeni Kod
DERHL
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/04/2021
Açıklamalar

Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan "DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş." nin mevcut "DERAS" işlem kodu 01/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DERHL" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922072


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RODRG 22,22 960.304 % 10,00  
BURVA 31,04 1.611.495 % 9,99  
JANTS 683,60 10.222.554 % 9,99  
RTALB 30,66 9.250.030 % 9,97  
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Altın Ons 1.686 1.686 0,57  
Altın Gr. 452 452 0,95  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 0,08  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,04  
B. Petrol 64,41 64,41 0,24  
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