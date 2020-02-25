***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 15:43
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821449
BIST
16:43114.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 156,22
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:436,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:436,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:43326,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,23
|Açılış
|: 326,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.170.112
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|36.005.764
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,79
|166.447.333
|% 14,07
|
|GSRAY
|4,09
|136.992.545
|% 13,61
|
|DERAS
|3,90
|48.756.213
|% 13,04
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,54
|4.671.491
|% -6,35
|
|JANTS
|60,75
|8.943.244
|% -6,25
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|ASELS
|29,28
|1.266.099.572
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|520.099.761
|% 9,14
|
|THYAO
|13,66
|2.948.653.212
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|592.534.687
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|410.718.160
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,29
|193.851.397
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9530
|7,9929
|% 0,93
|
|Frank
|6,2617
|6,2995
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6339
|1,6421
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,80
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,69
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,59
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,29
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
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|B. Petrol
|55,72
|55,72
|-0,05
|
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