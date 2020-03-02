***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 10:28
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823215
BIST
11:46109.178
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 3.184,02
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
11:466,2248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,2140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:466,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:46320,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,22
|Açılış
|: 320,58
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,42
|11.893.727
|% 17,83
|
|OZGYO
|1,81
|13.236.348
|% 15,29
|
|OYAYO
|4,46
|18.468.731
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GYHOL
|22,96
|2.939.740
|% 14,86
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|BIMAS
|47,80
|11.527.547
|% -0,50
|
|THYAO
|12,10
|436.833.723
|% 2,98
|
|ASELS
|28,62
|240.351.931
|% 4,07
|
|KARSN
|1,87
|167.824.655
|% 11,98
|
|GARAN
|9,82
|154.556.777
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,40
|118.823.721
|% 4,80
|
|KARSN
|1,87
|167.824.655
|% 11,98
|
|EKGYO
|1,44
|87.430.586
|% 3,60
|
|ADESE
|1,52
|84.222.185
|% 10,14
|
|YKBNK
|2,40
|118.823.721
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,23
|48.390.729
|% 6,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9262
|7,9660
|% -0,50
|
|Frank
|6,4154
|6,4541
|% -0,27
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|25,38
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.116
|2.169
|8,77
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,24
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|