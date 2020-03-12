***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:13
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827322
BIST
10:1398.359
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -2.607,07
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:136,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:137,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0493
En Düşük
6,9909
10:13327,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,60
|Açılış
|: 327,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|ECILC
|4,61
|46.943.547
|% 15,54
|
|SELEC
|8,49
|21.008.882
|% 15,04
|
|DEVA
|11,32
|15.176.127
|% 13,88
|
|CRFSA
|8,01
|13.316.582
|% 12,66
|
|HATEK
|6,20
|227.622
|% -16,67
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|157.693
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.765.090
|% -14,85
|
|ESCOM
|1,77
|1.709.526
|% -13,66
|
|THYAO
|9,17
|55.219.010
|% -4,58
|
|ECILC
|4,61
|46.943.547
|% 15,54
|
|ASELS
|25,32
|46.595.872
|% -3,21
|
|MGROS
|24,68
|37.559.334
|% 7,40
|
|BIMAS
|58,65
|23.129.372
|% 5,87
|
|IHLGM
|1,05
|17.024.598
|% -6,25
|
|ADESE
|1,36
|15.625.529
|% 3,03
|
|ECILC
|4,61
|46.943.547
|% 15,54
|
|TSKB
|0,98
|9.464.333
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,19
|10.585.721
|% -4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9459
|7,9858
|% 0,08
|
|Frank
|6,6274
|6,6673
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6519
|1,6602
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|2,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,31
|34,31
|-1,48
|