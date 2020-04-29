***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 10:20
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840997
BIST
10:17100.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 252,67
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.910
10:176,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:177,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:17384,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 384,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|49.179.432
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.584.550
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|995.408
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|RTALB
|20,36
|5.777.639
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|SOKM
|11,91
|252.585.044
|% -1,57
|
|GARAN
|8,36
|86.813.832
|% 0,60
|
|THYAO
|10,53
|84.898.113
|% -1,13
|
|ODAS
|1,78
|81.395.934
|% 2,89
|
|MPARK
|17,07
|75.263.127
|% 4,72
|
|ODAS
|1,78
|81.395.934
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,10
|45.010.342
|% 3,77
|
|ADESE
|1,54
|49.179.432
|% 10,00
|
|SOKM
|11,91
|252.585.044
|% -1,57
|
|AVOD
|2,66
|37.151.712
|% 6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6883
|8,7319
|% 0,40
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,92
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.517
|2,30
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,40
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,10
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,59
|23,59
|0,85
|