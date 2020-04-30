***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:16
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841552
BIST
15:09101.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -205,68
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
15:096,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:097,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:09384,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.547.757
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.147.117
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.402.407
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.827.961
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.202.746
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.321.338
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.176.529
|% -9,99
|
|GARAN
|8,42
|938.742.694
|% 0,12
|
|THYAO
|10,66
|439.020.491
|% 0,38
|
|ASELS
|27,40
|384.147.322
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|366.087.800
|% -0,28
|
|AFYON
|2,63
|307.325.783
|% 3,54
|
|ADESE
|1,49
|199.595.801
|% -3,25
|
|AFYON
|2,63
|307.325.783
|% 3,54
|
|GARAN
|8,42
|938.742.694
|% 0,12
|
|PETKM
|3,59
|366.087.800
|% -0,28
|
|IHLGM
|1,07
|104.810.000
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7123
|8,7559
|% 0,83
|
|Frank
|7,1649
|7,2081
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
|