***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 13:40
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853438
BIST
14:59116.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 806,33
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:596,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:597,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
14:59389,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,46
|Açılış
|: 389,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.170.049
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.201.594
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.734.669
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.933.428
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.099.532
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|7,08
|461.037.276
|% -6,72
|
|GLBMD
|4,51
|16.381.540
|% -6,43
|
|ULAS
|6,02
|6.350.308
|% -6,23
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|GARAN
|8,57
|799.335.538
|% 0,47
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|ASELS
|32,44
|576.460.248
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,22
|1.763.335.435
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,00
|1.003.073.565
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,69
|533.093.022
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,45
|377.040.331
|% 3,57
|
|KARSN
|2,96
|679.527.866
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3827
|8,4248
|% -0,28
|
|Frank
|7,1757
|7,2190
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,77
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-8,70
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-8,90
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,38
|
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