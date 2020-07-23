***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 10:04
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861296
BIST
10:54119.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.115,31
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:546,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:547,9368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:54412,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 412,79
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.784.789
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.543.912
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.934.020
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,78
|37.761.429
|% -6,17
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,82
|16.781.350
|% -3,91
|
|LINK
|27,58
|2.288.244
|% -3,23
|
|ASELS
|34,42
|621.219.311
|% 2,02
|
|ISFIN
|4,28
|438.189.326
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,36
|390.675.859
|% -0,41
|
|ALKIM
|13,94
|220.864.825
|% 8,57
|
|IHLGM
|1,76
|162.566.611
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,36
|390.675.859
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|438.189.326
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,76
|162.566.611
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,15
|161.046.008
|% 0,96
|
|GSDHO
|2,43
|119.084.024
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6849
|8,7284
|% -0,17
|
|Frank
|7,3454
|7,3897
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|7,11
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.681
|2.706
|8,10
|
|Tam
|2.762
|2.776
|8,30
|
|Yarım
|1.341
|1.358
|4,10
|
|Çeyrek
|672
|680
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|0,23
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