***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 17:48
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868699
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,16
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.762
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.804.477
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|760.468.074
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.534.321
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.141.067.131
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.060.397.204
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.026.400.533
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.012.913.979
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|949.874.662
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|814.700.344
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|391.549.041
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|457.658.523
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3200
|7,3273
|% -0,09
|
|Euro
|8,6617
|8,6753
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5533
|9,6012
|% 0,27
|
|Frank
|8,0115
|8,0598
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|29,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,27
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,48
|