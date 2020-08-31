***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2020 17:56
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871848
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,11
|Açılış
|: 466,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,96
|26.516.358
|% 10,00
|
|TKURU
|155,70
|609.721
|% 9,96
|
|FORMT
|3,33
|3.821.618
|% 9,90
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KLGYO
|5,85
|32.259.876
|% -6,25
|
|SNKRN
|2,10
|107.596
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|AVOD
|3,62
|366.371.624
|% 4,93
|
|GOZDE
|5,84
|307.172.016
|% 4,47
|
|BIZIM
|16,09
|198.198.802
|% 5,72
|
|ULUUN
|10,73
|181.373.664
|% 6,55
|
|AKBNK
|4,89
|361.177.870
|% -2,40
|
|AFYON
|3,91
|197.785.095
|% -0,76
|
|AKENR
|1,83
|91.642.465
|% -5,18
|
|ALARK
|4,94
|64.118.131
|% 0,41
|
|ANACM
|5,10
|25.000.149
|% -3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3420
|7,3507
|% 0,23
|
|Euro
|8,7692
|8,7855
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,8081
|9,8573
|% 0,47
|
|Frank
|8,1240
|8,1730
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9557
|1,9655
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|7,15
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,20
|28,22
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,16
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
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17:55XU100
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