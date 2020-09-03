***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 10:38
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873066
BIST
11:521.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.085
11:527,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4313
En Düşük
7,3591
11:528,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8004
En Düşük
8,7171
11:52462,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 462,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ARMDA
|42,90
|12.927.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.298.315
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|3.927.851
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|220.402.223
|% 9,99
|
|RAYSG
|10,25
|17.939.341
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.146.709
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,86
|28.478.053
|% -9,39
|
|OZBAL
|6,00
|40.644.033
|% -8,95
|
|AKMGY
|39,30
|4.911.446
|% -7,00
|
|ASELS
|16,98
|566.662.260
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,77
|410.078.357
|% 8,33
|
|TSPOR
|5,94
|362.516.683
|% 7,41
|
|BJKAS
|3,67
|334.056.691
|% 7,62
|
|GARAN
|6,82
|294.559.905
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,77
|410.078.357
|% 8,33
|
|BJKAS
|3,67
|334.056.691
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,75
|123.434.423
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|55.150.472
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,94
|362.516.683
|% 7,41
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4298
|% 0,64
|
|Euro
|8,7875
|8,7991
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,8516
|9,9010
|% 0,25
|
|Frank
|8,1150
|8,1639
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,56
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,86
|