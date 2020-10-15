***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 10:05
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881888
BIST
13:271.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:277,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:279,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:27483,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 483,71
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:27
|ETYAT
|5,06
|13.070.911
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.665.945
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.323.063
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|73.026.020
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.613.606
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|734.500
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,77
|1.031.668.759
|% -1,65
|
|ZOREN
|3,01
|987.763.029
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,94
|910.211.467
|% 2,11
|
|ECILC
|7,20
|751.964.639
|% 4,35
|
|KRDMD
|3,67
|551.590.397
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|910.211.467
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,01
|987.763.029
|% -1,63
|
|PETKM
|4,77
|1.031.668.759
|% -1,65
|
|KRDMD
|3,67
|551.590.397
|% -1,08
|
|ECILC
|7,20
|751.964.639
|% 4,35
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9308
|7,9353
|% 0,31
|
|Euro
|9,3042
|9,3079
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2403
|10,2916
|% -0,21
|
|Frank
|8,6473
|8,6994
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,36
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|-15,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-13,46
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-6,51
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,98
|