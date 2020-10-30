***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:01
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884812
BIST
12:581.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,65
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:588,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3525
En Düşük
8,2678
12:589,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:58503,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,85
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KARTN
|1.812,80
|62.429.845
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.486.710
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.299.013.881
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|533.170.437
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|495.429.355
|% -2,21
|
|PETKM
|4,10
|358.216.828
|% 1,74
|
|ASELS
|16,85
|336.975.475
|% -3,16
|
|TSKB
|2,36
|3.299.013.881
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|533.170.437
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,72
|235.659.647
|% -2,82
|
|IHLAS
|1,07
|93.354.461
|% -2,73
|
|PETKM
|4,10
|358.216.828
|% 1,74
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3490
|8,3525
|% 0,77
|
|Euro
|9,7461
|9,7493
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7822
|10,8362
|% 1,01
|
|Frank
|9,0787
|9,1334
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2193
|2,2305
|% 0,81
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,90
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,10
|
|B. Petrol
|38,52
|38,52
|0,26
|