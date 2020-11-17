***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:00
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888799
BIST
11:491.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:497,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:499,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:49470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,37
|Açılış
|: 470,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SAFKR
|7,92
|41.303.109
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.198.117
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.132.447
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,71
|1.628.896.697
|% -2,68
|
|KRDMD
|4,29
|568.955.153
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,90
|554.467.930
|% 0,53
|
|THYAO
|11,56
|395.062.035
|% -1,87
|
|AKBNK
|6,11
|382.617.486
|% -3,17
|
|EKGYO
|1,90
|554.467.930
|% 0,53
|
|GARAN
|8,71
|1.628.896.697
|% -2,68
|
|YKBNK
|2,80
|375.121.738
|% -2,10
|
|KRDMD
|4,29
|568.955.153
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|131.038.689
|% -1,97
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7378
|% 0,40
|
|Euro
|9,1863
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,2001
|10,2513
|% 0,56
|
|Frank
|8,4586
|8,5095
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0578
|2,0681
|% 0,39
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,53
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,74
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,02
|