***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:04
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889885
BIST
12:541.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 16,85
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:547,9590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0464
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:549,4741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0503
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:54463,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,67
|Açılış
|: 463,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:54
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.173.019
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.012.698
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.112.689
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|CRFSA
|110,00
|10.452.870
|% -8,56
|
|DERAS
|10,56
|22.085.276
|% -6,88
|
|THYAO
|12,28
|2.299.216.767
|% 3,80
|
|KRDMD
|5,14
|2.204.791.232
|% 4,47
|
|GARAN
|9,19
|1.574.675.978
|% 1,55
|
|SISE
|7,10
|752.581.783
|% 1,00
|
|TUPRS
|93,10
|748.581.072
|% 3,33
|
|KRDMD
|5,14
|2.204.791.232
|% 4,47
|
|TSKB
|2,75
|686.100.834
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,12
|425.635.690
|% 0,00
|
|THYAO
|12,28
|2.299.216.767
|% 3,80
|
|GARAN
|9,19
|1.574.675.978
|% 1,55
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9573
|7,9590
|% -0,58
|
|Euro
|9,4696
|9,4741
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,5762
|10,6292
|% -0,82
|
|Frank
|8,6761
|8,7283
|% -0,85
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% -0,65
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|8,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|14,10
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,03
|
|B. Petrol
|48,47
|48,47
|0,69
|