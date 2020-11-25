***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 16:16
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889958
BIST
17:371.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:377,9860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:379,5187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:37465,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 465,58
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KLMSN
|20,68
|307.341.305
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|14.655.601
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.682.881
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.634.841
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.022.885
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,03
|4.036.633.777
|% 1,69
|
|TSKB
|2,74
|1.292.046.437
|% 4,98
|
|TUPRS
|92,45
|1.196.928.310
|% 2,61
|
|PGSUS
|61,25
|1.145.573.911
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,99
|1.123.373.355
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,09
|787.298.434
|% -1,42
|
|ODAS
|3,61
|591.990.167
|% -0,28
|
|ALBRK
|1,73
|227.663.089
|% -1,14
|
|VAKBN
|4,69
|516.066.566
|% 0,86
|
|HLGYO
|3,14
|319.751.295
|% 9,79
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9812
|7,9886
|% -0,21
|
|Euro
|9,5065
|9,5137
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,6132
|10,6664
|% -0,47
|
|Frank
|8,7299
|8,7825
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1220
|2,1326
|% -0,29
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|466
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
Seans Raporu
17:35
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17:51XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 33, 381.00 milyon TL de
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17:50BANVT
Yüzde 10.00 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 571, 032 adet işlem
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17:49PGSUS
Yüzde 6.36 oranında artışla 61.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 369, 182 adet işlem
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17:48KRDMA
Yüzde 6.09 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 840, 330 adet işlem
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, OYAKC