***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 12:00
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893378
BIST
12:121.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:127,7838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:129,5073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:12466,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,51
|Açılış
|: 466,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.846.172
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|12.225.361
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,45
|99.942.064
|% -9,34
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|979.421.188
|% 1,55
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|TUPRS
|109,20
|645.899.014
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,47
|547.535.870
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,14
|560.540.495
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,59
|387.587.395
|% 4,86
|
|EKGYO
|2,12
|305.561.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,34
|950.341.991
|% 0,14
|
|ODAS
|4,06
|447.253.484
|% 1,25
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7807
|7,7869
|% -0,63
|
|Euro
|9,5005
|9,5060
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,5002
|10,5529
|% -0,06
|
|Frank
|8,7929
|8,8459
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% -0,46
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|
|Tam
|3.079
|3.157
|-3,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|-1,84
|
|Çeyrek
|746
|763
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 46 artarak (% 0.81 ) 1, 559
-
12:26KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 015, 371 adet işlem
-
12:25HDFGS
Yüzde 4.19 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 216 adet işlem
-
12:24IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 009 adet işlem
-
12:22FADE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 466, 062 adet işlem