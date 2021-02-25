***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:44
***DERAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912850
BIST
15:151.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:157,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2446
En Düşük
7,1530
15:158,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1372
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8722
En Düşük
8,7148
15:15415,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 415,64
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.838.443
|% -9,94
|
|PETKM
|5,26
|1.703.995.936
|% 1,94
|
|THYAO
|13,02
|1.328.723.866
|% 1,48
|
|KOZAL
|129,10
|1.175.864.995
|% -3,30
|
|SASA
|41,74
|1.113.636.416
|% 4,51
|
|EKGYO
|2,27
|1.077.581.267
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.077.581.267
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.703.995.936
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,88
|202.030.850
|% -2,22
|
|TSKB
|1,70
|339.813.297
|% -2,30
|
|KARSN
|4,52
|838.896.875
|% -3,83
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2299
|7,2344
|% 0,91
|
|Euro
|8,8551
|8,8595
|% 1,53
|
|Sterlin
|10,2028
|10,2540
|% 0,96
|
|Frank
|7,9564
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9238
|1,9335
|% 0,94
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-16,20
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.798
|-12,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-13,73
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,65
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|0,19
|