***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2020Tescil Tarihi06.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2020-10054AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tescil, 08 Nisan 2020 tarihinde 10054 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838324BIST