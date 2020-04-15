***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2020 12:56
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
06.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020-10054
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tescil, 08 Nisan 2020 tarihinde 10054 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838324
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0945
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9109
En Düşük
6,8079
18:057,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5418
En Düşük
7,4578
18:05381,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,30
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6133
|8,6565
|% 0,38
|
|Frank
|7,1305
|7,1734
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8303
|1,8395
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.713
|-14,61
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,30
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,80
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,52
|27,52
|-2,08
|