***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.10.2020 13:16
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09.10.2020 tarih 2020/23 sayılı kararı ile faaliyet alanının bağlı ortaklıklar yoluyla genişlemesi ve bu bağlı ortaklıkların toplam satış, aktifler, öz sermaye vb. kalemler içinde önemli derecede yer kaplaması nedeniyle, yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.
Bu amaçla, Şirketimizin ana faaliyetlerini ‘' Yatırım Holding'' statüsünde sürdürmesine, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurula katılıp red oyu kullanıp şerh koyan ortaklarımıza, kanun ve tebliğler çerçevesinde ayrılma hakkı tanınmasına, ortaklığın ayrılma hakkı olarak ödeyeceği ayrılma hakkı toplam miktarının 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ile sınırlandırılmasına, ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesi ne istinaden, bu Yönetim Kurulu kararının yayınlandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,51 TL ile sınırlandırılmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı, Esas Sözleşme tadil metni ve ayrılma hakkı hesaplama yönetimi ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880689
BIST
15:571.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:577,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:579,2803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0136
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:57486,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 486,77
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KENT
|321,20
|6.855.299
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.612.676
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.600.509
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,68
|1.539.259.834
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,89
|932.745.727
|% 4,71
|
|SISE
|6,93
|761.946.584
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|635.543.053
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|596.840.299
|% 3,29
|
|PETKM
|4,68
|1.539.259.834
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,89
|932.745.727
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,85
|469.560.407
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|188.988.632
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,73
|251.654.241
|% 4,22
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8521
|7,8544
|% -0,03
|
|Euro
|9,2723
|9,2778
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,2135
|10,2648
|% -0,06
|
|Frank
|8,6022
|8,6540
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-8,60
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|-0,52
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,25
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|-0,54
|
Seans Raporu
15:55
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16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 43 artarak (% 0.80 ) 1, 308
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16:09XU100
Endeks 1, 179 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 15, 459.00 milyon TL de
-
16:08SNGYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 240, 997 adet işlem
-
16:06LIDFA
Yüzde 9.32 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 158, 230 adet işlem
-
16:05DOAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 026, 233 adet işlem