***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.02.2020 18:15
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemini kapsayan Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822929
BIST
17:59105.871
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.547,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:596,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:596,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:59323,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 323,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,87
|47.191.413
|% 14,50
|
|HUBVC
|25,82
|17.778.050
|% 11,61
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,85
|63.255.004
|% 8,94
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.195.460
|% -11,70
|
|VERUS
|19,53
|5.022.939
|% -10,98
|
|BUCIM
|3,43
|1.716.347
|% -10,68
|
|DMSAS
|3,63
|12.053.052
|% -10,59
|
|BAGFS
|14,36
|16.917.077
|% -10,47
|
|THYAO
|11,81
|1.691.128.737
|% -2,80
|
|ASELS
|27,72
|1.099.894.047
|% -0,93
|
|GARAN
|9,53
|593.375.737
|% -6,48
|
|AKBNK
|6,77
|320.184.195
|% -6,10
|
|ODAS
|1,96
|268.170.138
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,38
|225.911.131
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|178.260.578
|% -5,43
|
|THYAO
|11,81
|1.691.128.737
|% -2,80
|
|ODAS
|1,96
|268.170.138
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|267.696.915
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9833
|8,0234
|% 0,16
|
|Frank
|6,4216
|6,4603
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6574
|1,6657
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-27,33
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|49,92
|49,92
|-1,81
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