***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemini kapsayan Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843765BIST