***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.07.2020 18:11
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 dönemini kapsayan Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860132
BIST
17:56118.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.128,60
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:566,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:567,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:56398,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 398,61
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.222.972
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.493.004
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.995
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|78.455.898
|% -8,90
|
|GLRYH
|12,69
|18.563.995
|% -7,64
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|AYEN
|6,36
|15.236.243
|% -4,50
|
|MRGYO
|2,31
|10.509.128
|% -4,15
|
|ASELS
|33,08
|1.099.370.971
|% 3,12
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|EKGYO
|2,29
|985.612.943
|% -2,14
|
|SASA
|13,12
|967.704.295
|% 9,97
|
|THYAO
|11,95
|966.885.138
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,29
|985.612.943
|% -2,14
|
|ODAS
|2,89
|936.425.536
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,82
|452.207.215
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,73
|1.023.037.788
|% -6,52
|
|TRKCM
|4,58
|867.520.859
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% 0,08
|
|Frank
|7,2366
|7,2802
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,57
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.611
|-5,80
|
|Tam
|2.666
|2.680
|-5,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|-2,90
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,15
|