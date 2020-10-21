***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
21.10.2020 18:10
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 dönemini kapsayan Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882884
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0525
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8044
18:059,2780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0218
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,73
|Açılış
|: 483,97
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|16.680
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,17
|8.220.249
|% 9,69
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|DERAS
|8,60
|5.956.772
|% 0,12
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|DNISI
|12,05
|13.799.950
|% -4,06
|
|IDEAS
|12,40
|2.383.913
|% -2,97
|
|PAPIL
|17,90
|34.476.856
|% -2,93
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|ARDYZ
|38,60
|42.804.851
|% -2,28
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8061
|7,8134
|% -0,67
|
|Euro
|9,2705
|9,2780
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,2334
|10,2847
|% 0,81
|
|Frank
|8,6009
|8,6527
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
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17:58TKNSA
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17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
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17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem