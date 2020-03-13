***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
13.03.2020 18:38
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 iş günü ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
13.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03 Nisan Cuma günü 19:00 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım, onarım faaliyetleri ve muhasebe işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım ve onarım faaliyetlerinin bitmesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Yıllık izin, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle üretime ara verilmesi hakkında 13.03.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828947
BIST