***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 iş günü ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin,periyodik bakım ve onarım faaliyetleriVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi13.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi03 Nisan Cuma günü 19:00 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup 13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktırFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBakım, onarım faaliyetleri ve muhasebe işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktırYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBakım ve onarım faaliyetlerinin bitmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13 Nisan Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktırŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYıllık izin, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle üretime ara verilmesi hakkında 13.03.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828947BIST