***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
20.03.2020 18:44
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetine periyodik bakım- onarım çalışmaları, dezenfeksiyon ve pandemik salgın nedeni ile 20 iş günü ara verimesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
20.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
21.03.2020 Cumartesi 12:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup, 20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Bakım -onarım faalyetleri, muhasebe işlemleri ve satış için nöbetçi personel bulundurulacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım- onarım faaliyetlerinin bitmesi ve salgın hastalığın tehtit olmaktan çıkması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiye girişi ile yeniden üretime başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Yıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın nedeni ile üretime ara verilmesi hakkında 20.03.2020 tarihli 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831169
BIST