***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetine periyodik bakım- onarım çalışmaları, dezenfeksiyon ve pandemik salgın nedeni ile 20 iş günü ara verimesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik SalgınFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik SalgınVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi20.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi21.03.2020 Cumartesi 12:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup, 20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBakım -onarım faalyetleri, muhasebe işlemleri ve satış için nöbetçi personel bulundurulacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBakım- onarım faaliyetlerinin bitmesi ve salgın hastalığın tehtit olmaktan çıkmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih20.04.2020 Pazartesi günü 08:30 vardiye girişi ile yeniden üretime başlanacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYıllık İzin, Periyodik Bakım- Onarım Faaliyetleri, Dezenfeksiyon ve Pandemik Salgın nedeni ile üretime ara verilmesi hakkında 20.03.2020 tarihli 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831169BIST