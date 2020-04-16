***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
16.04.2020 16:40
***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim Faaliyetlerine, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi nedeni ile verilen aranın 10 iş günü uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Pandemik salgının etkisini kaybetmemesi nedeni ile üretime ara verilmesi.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Pandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
16.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
04.05.2020 Pazartesi 08:30 mesaiye başlanacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Negatif etki olması beklenmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Şu an için öngörülememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Muhasebe, idari ve satış personelinden nöbetçi eleman bulundurulacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Pandemik salgının halk sağlığını tehdit eder durumdan çıkması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
04.05.2020 Pazartesi 08:30 mesaiye başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı alınacak düzeyde halk sağlığını tehdit etmesi nedeni ile, verilen üretime aranın ve personel izninin 04.05.2020 Pazartesi tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.
Konu ile ilgili Yönetim kurulu kararı ektedir.
Kamuoyunun ve yatırmcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838696
BIST