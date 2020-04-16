***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim Faaliyetlerine, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi nedeni ile verilen aranın 10 iş günü uzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPandemik salgının etkisini kaybetmemesi nedeni ile üretime ara verilmesi.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPandemik salgının etkisini kaybetmemesi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi16.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi04.05.2020 Pazartesi 08:30 mesaiye başlanacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiNegatif etki olması beklenmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıŞu an için öngörülememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerMuhasebe, idari ve satış personelinden nöbetçi eleman bulundurulacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPandemik salgının halk sağlığını tehdit eder durumdan çıkmasıYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih04.05.2020 Pazartesi 08:30 mesaiye başlanacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, pandemik salgının etkisini kaybetmemesi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı alınacak düzeyde halk sağlığını tehdit etmesi nedeni ile, verilen üretime aranın ve personel izninin 04.05.2020 Pazartesi tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.Konu ile ilgili Yönetim kurulu kararı ektedir.Kamuoyunun ve yatırmcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838696BIST